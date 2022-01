David Sassoli: offese no vax sui social, indagano i carabinieri (Di giovedì 13 gennaio 2022) I carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno depositato una prima informativa in Procura in relazione alle offese, comparse sui sociale network, al presidente del parlamento europeo, David Sassoli... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 13 gennaio 2022) Idel Comando Provinciale di Roma hanno depositato una prima informativa in Procura in relazione alle, comparse suie network, al presidente del parlamento europeo,...

Advertising

Open_gol : Vecchia conoscenza del mondo No Vax e No Green pass, Franzoni è stato denunciato dopo il suo video sulla morte di D… - EnricoLetta : I politici, anche quelli bravi, si dividono in due categorie: quelli che fanno politica accompagnando il corso dell… - SalernoSal : Sarebbe bello, giusto e opportuno che la classe politica trovasse la stessa unità che ha avuto oggi nel ricordare D… - AlexanderNanau : RT @javilopezEU: David Sassoli, In Memoriam. @Europarl_EN - bertolire : RT @jacopo_iacoboni: I carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno consegnato una informativa in Procura sulle offese violente contro… -