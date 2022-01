Commisso | ' Stadio? Burocrazia schifosa Caso Gattuso | non permetto a nessuno di approfittarsi di me'

Advertising

ErGeometra : RT @marifcinter: #Commisso: 'Lo stadio Artemio Franchi di Firenze è la cosa più merdosa che sia mai stata inventata. Che storia ha? Hanno v… - mannychef9 : RT @marifcinter: #Commisso: 'Lo stadio Artemio Franchi di Firenze è la cosa più merdosa che sia mai stata inventata. Che storia ha? Hanno v… - luc3po : RT @marifcinter: #Commisso: 'Lo stadio Artemio Franchi di Firenze è la cosa più merdosa che sia mai stata inventata. Che storia ha? Hanno v… - Parliamotutto : RT @marifcinter: #Commisso: 'Lo stadio Artemio Franchi di Firenze è la cosa più merdosa che sia mai stata inventata. Che storia ha? Hanno v… - AleMeister10 : RT @marifcinter: #Commisso: 'Lo stadio Artemio Franchi di Firenze è la cosa più merdosa che sia mai stata inventata. Che storia ha? Hanno v… -

Ultime Notizie dalla rete : Commisso Stadio

Il Financial Times scrive chequando si parla di Vlahovic si innervosisce. E spiega che uno dei motivi per cui l'attaccante non ha trovato un'intesa con la Fiorentina per il rinnovo del ...... al tema dei procuratori nel mondo del calcio, fino al Viola Park, alloFranchi e alla Juventus. Argomento Vlahovic . Il Financial Times riporta che Rocco, quando si parla di dell'...Lo stadio Franchi? La cosa più schifosa che sia mai stata inventata". Parole di fuoco quelle che Rocco Commisso ha rilasciato in un'intervista al Financial Times. Il presidente della Fiorentina, in un ...Lo stadio Artemio Franchi di Firenze “è la cosa più ‘merdosa’ che sia mai stata inventata. Che storia ha? Hanno vinto due campionati in 90 anni. La burocrazia mi sta facendo impazzire”. È una delle fr ...