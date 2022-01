Carcere di Fuorni, battitura e petizione contro i casi di Covid (Di giovedì 13 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Il rumore di pentole e fischi da un lato, le lacrime ed i saluti dall’altro: si consuma così davanti al Carcere di Fuorni la Protesta con la quale i detenuti all’interno della casa circondariale, i parenti all’esterno, sostenuti dai rappresentanti dei radicali chiedono attenzione e protezione contro il Covid primo luogo. Le chiama “le voci di dentro” Donato Salzano, l’esponente dei radicali che ha partecipato alla manifestazione con la “battitura” di richiesta d’aiuto. In una lettera i detenuti hanno denunciato il pericolosissimo veloce diffondersi del contagio all’interno delle stanze di detenzione. Per Salzano le responsabilità sono dell’Asl che non ha attivato le misure necessarie. I rappresentanti dell’Associazione Radicale “Maurizio Provenza” chiedono di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Il rumore di pentole e fischi da un lato, le lacrime ed i saluti dall’altro: si consuma così davanti aldila Protesta con la quale i detenuti all’interno della casa circondariale, i parenti all’esterno, sostenuti dai rappresentanti dei radicali chiedono attenzione e protezioneilprimo luogo. Le chiama “le voci di dentro” Donato Salzano, l’esponente dei radicali che ha partecipato alla manifestazione con la “” di richiesta d’aiuto. In una lettera i detenuti hanno denunciato il pericolosissimo veloce diffondersi del contagio all’interno delle stanze di detenzione. Per Salzano le responsabilità sono dell’Asl che non ha attivato le misure necessarie. I rappresentanti dell’Associazione Radicale “Maurizio Provenza” chiedono di ...

