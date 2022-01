Bioparco, per animali dieta mirata e riscaldamento contro freddo (Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma – Nelle giornate molto rigide lo staff zoologico del Bioparco fa sì che gli animali sensibili alle basse temperature possano affrontare al meglio il freddo. Ogni giorno i guardiani compiono un attento monitoraggio su eventuali sintomi dell’esposizione al freddo e predispongono diete mirate per alcuni animali che consistono in pasti a base di alimenti ad alto contenuto calorico. “Durante l’inverno- spiega il Presidente della Fondazione Bioparco, Francesco Petretti- elefanti, ippopotami, scimmie e molti altri animali di giorno possono scegliere se rimanere all’interno dei ricoveri riscaldati o uscire nei recinti esterni, mentre trascorrono la notte protetti al chiuso. Invece animali come lupi o cammelli della Battriana non temono il ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma – Nelle giornate molto rigide lo staff zoologico delfa sì che glisensibili alle basse temperature possano affrontare al meglio il. Ogni giorno i guardiani compiono un attento monitoraggio su eventuali sintomi dell’esposizione ale predispongono diete mirate per alcuniche consistono in pasti a base di alimenti ad alto contenuto calorico. “Durante l’inverno- spiega il Presidente della Fondazione, Francesco Petretti- elefanti, ippopotami, scimmie e molti altridi giorno possono scegliere se rimanere all’interno dei ricoveri riscaldati o uscire nei recinti esterni, mentre trascorrono la notte protetti al chiuso. Invececome lupi o cammelli della Battriana non temono il ...

Advertising

d_arco75 : @nashtag_ @MarcoVBava Gliel'ho sempre detto che se entro 3-4 anni non diventa il riferimento del giornalismo lazial… - reeverbero : Grazie a Dio di 'ste stronzate in calzamaglia non me ne frega un cazzo perché se mi avessero rovinato la visione di… - kramerlengo : @lastknight Effettivamente non se sa se è più stupido lui o chi risponde. Oltretutto qualcuno probabilmente under 4… - Super_Cri : Rudolph, Cometa, Freccia e Saetta: per Natale al bioparco Zoom sono arrivate le #renne -

Ultime Notizie dalla rete : Bioparco per Carabinieri, il calendario del gen. Antonio Marzo diventa "pagina di storia" Nell'ambito della presentazione, moderata dal giornalista e presidente della Fondazione Bioparco di ... Il Calendario Cites dei Carabinieri rappresenta un'opportunità significativa per la ...

Le offerte per il bioparco di Caraglio si potranno presentare fino a fine gennaio Arriva la proroga a fine mese per l'individuazione del soggetto che gestirà il nuovo "Bioparco Acquaviva" in frazione Bottonasco di Caraglio. La scadenza era stata fissata per le ore 12 di lunedì 10 gennaio. Ora le offerte si ...

Bioparco, per animali dieta mirata e riscaldamento contro freddo - RomaDailyNews RomaDailyNews Animali, al Bioparco dieta mirata e riscaldamento contro il freddo 2' di lettura 13/01/2022 - (DIRE) Roma, 13 gen. - Nelle giornate molto rigide lo staff zoologico del Bioparco fa sì che gli animali sensibili alle basse temperature possano affrontare al meglio il fre ...

Cannabis light e legalità: ecco l’evoluzione delle leggi in Italia Tempo di lettura 3 minuti Clicca e condividi l'articoloNegli ultimi anni stiamo assistendo ad una progressiva depenalizzazione della cannabis in tutto il mondo e anche nel nostro Paese. La cannabis è ...

Nell'ambito della presentazione, moderata dal giornalista e presidente della Fondazionedi ... Il Calendario Cites dei Carabinieri rappresenta un'opportunità significativala ...Arriva la proroga a fine mesel'individuazione del soggetto che gestirà il nuovo "Acquaviva" in frazione Bottonasco di Caraglio. La scadenza era stata fissatale ore 12 di lunedì 10 gennaio. Ora le offerte si ...2' di lettura 13/01/2022 - (DIRE) Roma, 13 gen. - Nelle giornate molto rigide lo staff zoologico del Bioparco fa sì che gli animali sensibili alle basse temperature possano affrontare al meglio il fre ...Tempo di lettura 3 minuti Clicca e condividi l'articoloNegli ultimi anni stiamo assistendo ad una progressiva depenalizzazione della cannabis in tutto il mondo e anche nel nostro Paese. La cannabis è ...