BCE: ecco come sarà il 2022 tra inflazione e politiche fiscali restrittive (Di giovedì 13 gennaio 2022) La BCE prospetta un 2022 non semplice nell’Eurozona, fra il tasso di inflazione in aumento (che peserà ancora per un bel po’) e le politiche fiscali “di rientro”, per cui più restrittive, inevitabili dopo il biennio 2020-2021 segnato dal gravoso peso della congiuntura pandemica e dagli extradeficit statali per le misure di aiuto e sostegno alla popolazione. Sembra delinearsi così l’inizio di quest’anno, stando alle previsioni della Banca Centrale Europea che però definisce “la valutazione complessiva dei rischi per l’inflazione a livello mondiale” come “maggiormente incerta“. Insomma, la difficoltà non sarà solo europea, ma globale e forse non sarà tutto nero. Le stime della BCE sull’inflazione ... Leggi su fmag (Di giovedì 13 gennaio 2022) La BCE prospetta unnon semplice nell’Eurozona, fra il tasso diin aumento (che peserà ancora per un bel po’) e le“di rientro”, per cui più, inevitabili dopo il biennio 2020-2021 segnato dal gravoso peso della congiuntura pandemica e dagli extradeficit statali per le misure di aiuto e sostegno alla popolazione. Sembra delinearsi così l’inizio di quest’anno, stando alle previsioni della Banca Centrale Europea che però definisce “la valutazione complessiva dei rischi per l’a livello mondiale”“maggiormente incerta“. Insomma, la difficoltà nonsolo europea, ma globale e forse nontutto nero. Le stime della BCE sull’...

