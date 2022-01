Australian Open | torneo di fuoco per gli azzurri | probabile quarto Sinner-Tsitsipas

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Se il caso Djokovic occupa la maggior parte dell’attenzione del tennis mondiale, glidel tennis attendono comunque di scendere in campo aglie di aprire la nuova stagione. Tra di essi, seproseguisse il suo cammino nel, incontrerebbe un agguerritoai quarti, che torna in competizione, dopo il suo infortunio, che come Berrettini, aveva dovuto lasciare le Atp Finals di Torino. Stessa cosa cosa per Musetti in tabellone. Stesso grande avversario che avrebbe le sembianze di De Minaur. Matteo, dopo la sconfitta in Atp Cup nella gara del doppio con Jannik, apre ilBrandon Nakashima, al secondo turno affronterebbe uno tra Kozlov e Vesely, fino alla sfida con il prodigio Alcaraz. Seppi sfiderà il polacco Majchrzak ...

Lunedi iniziano glidi tennis a Melbourne e Novak Djokovic - il campione in carica del torneo - non sa ancora se potrà parteciparvi o meno. L'attesa per la decisione delle autorità australiane sulla ...Novak Djokovic rimane "in sospeso". In attesa di una decisione del governo australiano sul suo caso, il numero uno al mondo è stato regolarmente sorteggiato per il tabellone dell'd'Australia, al via lunedì prossimo. Il serbo e campione uscente affronterà il connazionale Miomir Kecmanovic e se dovesse partecipare e procedere nel torneo potrebbe trovare Matteo Berrettini ...L'importanza dell'essere medico di se stessi. Ad aver preso alla lettera la cosa è stato evidentemente il tennista Bernard Tomic, numero 257 del ranking ATP, finito sotto ...Non è ancora arrivata la decisione del governo australiano in merito all'eventuale revoca del visto per il serbo che intanto continua ad allenarsi ed è stato inserito nel tabellone ...