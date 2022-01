Atletico Madrid-Athletic Bilbao, programma e telecronisti Nove semifinale Supercoppa di Spagna (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il programma e i telecronisti sul Nove di Atletico Madrid-Athletic Bilbao, match valido per la semifinale di Supercoppa di Spagna. In Arabia Saudita ci si gioca l’altro pass per la finale di questa competizione. Chi vince troverà il Real Madrid nell’atto conclusivo, ci si attende una partita vibrante e ricca di emozioni. Fischio d’inizio alle ore 20 di giovedì 13 gennaio, chi riuscirà a spuntarla? Atletico Madrid-Athletic Bilbao sarà visibile sul Nove di Discovery con la telecronaca di Federico Zanon, Andrea Distaso e Carlo Pizzigoni. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ile isuldi, match valido per ladidi. In Arabia Saudita ci si gioca l’altro pass per la finale di questa competizione. Chi vince troverà il Realnell’atto conclusivo, ci si attende una partita vibrante e ricca di emozioni. Fischio d’inizio alle ore 20 di giovedì 13 gennaio, chi riuscirà a spuntarla?sarà visibile suldi Discovery con la telecronaca di Federico Zanon, Andrea Distaso e Carlo Pizzigoni. SportFace.

