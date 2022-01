Amici 21, un allievo costretto a lasciare la scuola? L’annuncio di Maria De Filippi! (Di giovedì 13 gennaio 2022) Manca davvero poco allo step finale di Amici 21. Gli allievi della scuola più famosa d’Italia stanno lavorando duramente per prendersi un posto al fatidico Serale, ma molto spesso l’imprevisto che può compromettere tutto è dietro l’angolo. Lo sa bene uno dei ballerini di questa edizione, il quale ha subito un infortunio piuttosto serio. Stiamo parlando di Mattia Zenzola che, dagli ultimi esami strumentali, si è procurato una piccola lesione. Amici 21, Elena a confronto con Paily: cosa cambia nella scuola Si avvicina la fase serale e al talent si registrano importanti avvenimenti, tra chi rischia l'uscita e un nuovo ingresso Amici 21: Mattia si infortuna Nella storia del talent show è capitato ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 13 gennaio 2022) Manca davvero poco allo step finale di21. Gli allievi dellapiù famosa d’Italia stanno lavorando duramente per prendersi un posto al fatidico Serale, ma molto spesso l’imprevisto che può compromettere tutto è dietro l’angolo. Lo sa bene uno dei ballerini di questa edizione, il quale ha subito un infortunio piuttosto serio. Stiamo parlando di Mattia Zenzola che, dagli ultimi esami strumentali, si è procurato una piccola lesione.21, Elena a confronto con Paily: cosa cambia nellaSi avvicina la fase serale e al talent si registrano importanti avvenimenti, tra chi rischia l'uscita e un nuovo ingresso21: Mattia si infortuna Nella storia del talent show è capitato ...

