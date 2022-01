“Addio e grazie di tutto”. Lutto nello sport italiano. Scomparso uno dei personaggi più amati: “Eri unico” (Di giovedì 13 gennaio 2022) “Ai miei ragazzi e ragazze dico di non perdere la passione. Crescendo non lasciatevi condizionare da nessuno, siate uomini e donne liberi”. È morto il 9 gennaio, nel giorno del suo 66esimo compleanno, Roberto ‘Veggio’ Ventura che proprio con queste parole aveva salutato i suoi allievi per l’ultima volta. Ventura è stato un allenatore di basket specializzato nel tirar su le giovani leve e ha dedicato oltre mezzo secolo a questo sport. Era istruttore al centro minibasket Smile, nel bolognese. Quel centro che lui stesso aveva creato alla Cvd Basket Casalecchio 1971. Una vita spesa per il basket e dentro il basket. La passione è nata presto, quando aveva appena 13 anni, e non se n’è più andata. Al Casalecchio era stato sia allenatore che presidente. Ma aveva allenato anche in altri club: l’Antal Pallavicini, il Dlf, gli Stars. La gran parte della carriera, però, l’ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 13 gennaio 2022) “Ai miei ragazzi e ragazze dico di non perdere la passione. Crescendo non lasciatevi condizionare da nessuno, siate uomini e donne liberi”. È morto il 9 gennaio, nel giorno del suo 66esimo compleanno, Roberto ‘Veggio’ Ventura che proprio con queste parole aveva salutato i suoi allievi per l’ultima volta. Ventura è stato un allenatore di basket specializzato nel tirar su le giovani leve e ha dedicato oltre mezzo secolo a questo. Era istruttore al centro minibasket Smile, nel bolognese. Quel centro che lui stesso aveva creato alla Cvd Basket Casalecchio 1971. Una vita spesa per il basket e dentro il basket. La passione è nata presto, quando aveva appena 13 anni, e non se n’è più andata. Al Casalecchio era stato sia allenatore che presidente. Ma aveva allenato anche in altri club: l’Antal Pallavicini, il Dlf, gli Stars. La gran parte della carriera, però, l’ha ...

