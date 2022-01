A quanta frugalità saprà rinunciare il Rutte IV

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Per fare il deputato nei Paesi Bassi bisogna essere molto allenati, perché lo sforzo non è soltanto politico: i negoziati all’Aia sono uno sforzo quasi fisico, una maratona che, dal momento in cui ti getti nella danza della politica olandese, sai che potrebbe non finire mai. Direte voi, ma avete mai visto i nostri di politici, tutte quelle liti? Quell’accapigliarsi? Quegli sgambetti? Ecco, i Paesi Bassi sono un’altra cosa, sono il luogo della politica per la politica, in cui tutto è in continua trasformazione. In cui il negoziato non è momentaneo: si fa perpetuo. In questo clima di fatica, di chiacchiere e di simmetrie politiche ha prestato giuramento il quarto governo di Mark, uno dei premier più resistenti d’Europa, che ha governato con tutti, dal populista di estrema destra Geert Wilders ai laburisti. La sua ultima coalizione è identica alla precedente, eppure ...