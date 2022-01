Wilma Goich il dolore per la perdita è troppo forte | non resiste davanti alle telecamere – VIDEO agghiacciante

Leggi su yeslife

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Un lutto che non si cicatrizzerà mai, quello della cantante. L’ultima reazione in diretta non mente. L’addio e le sue conseguenze sono strazianti. La voce dell’artista classe 1945,, ha segnato più di un ventennio di storia della musica italiana. Sin dai suoi già ben graditi esordi da solista, a partire dalla L'articolo proviene da YesLife.it.