Viabilità Roma Regione Lazio del 12-01-2022 ore 19:45 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Viabilità DELL’12 GENNAIO 2022 ORE 19.35 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio RISOLTO L’INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE, ALL’ALTEZZA DEL NODO CON LA A24 Roma TERAMO. AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ SCORREVOLE IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE TRAFFICO SCORREVOLE ANCHE SULLA MAGGIOR PARTE DELLE STRADE DEL TERRITORIO SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD E’ AVVENUTO UN INCIDENTE TRA MONTEPORZIO CATONE E LA BARRIERA Roma SUD IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE. AL MOMENTO NON SI REGISTRANO RIPERCUSSIONI SULLA VIABILITA’. VI INVITIAMO COMUNQUE A PRESTARE ATTENZIONE UN INVITO ALLA PRUDENZA ANCHE AGLI UTENTI IN VIAGGIO SULLA A12 Roma TARQUINIA. IN QUESTO CASO, PER LA PRESENZA DI FORTI RAFFICHE DI VENTO NEL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO CON ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 12 gennaio 2022)DELL’12 GENNAIOORE 19.35 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARISOLTO L’INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE, ALL’ALTEZZA DEL NODO CON LA A24TERAMO. AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ SCORREVOLE IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE TRAFFICO SCORREVOLE ANCHE SULLA MAGGIOR PARTE DELLE STRADE DEL TERRITORIO SULLA DIRAMAZIONESUD E’ AVVENUTO UN INCIDENTE TRA MONTEPORZIO CATONE E LA BARRIERASUD IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE. AL MOMENTO NON SI REGISTRANO RIPERCUSSIONI SULLA VIABILITA’. VI INVITIAMO COMUNQUE A PRESTARE ATTENZIONE UN INVITO ALLA PRUDENZA ANCHE AGLI UTENTI IN VIAGGIO SULLA A12TARQUINIA. IN QUESTO CASO, PER LA PRESENZA DI FORTI RAFFICHE DI VENTO NEL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO CON ...

