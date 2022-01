Vaccino, l'assalto degli (ex) no - vax: ieri record di somministrazioni, oltre 77mila prime dosi (Di mercoledì 12 gennaio 2022) nello stessa giornata, quella di ieri, l'Italia fa registrare un record sia per quanto riguarda le somministrazioni che per le prime dosi di . Inizia così a vedersi l'effetto dell'estensione del Super ... Leggi su leggo (Di mercoledì 12 gennaio 2022) nello stessa giornata, quella di, l'Italia fa registrare unsia per quanto riguarda leche per ledi . Inizia così a vedersi l'effetto dell'estensione del Super ...

