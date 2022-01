Tra Alex e Alexis | Inzaghi beffa di nuovo la Juventus La Supercoppa è nerazzurra

Leggi su sportface

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Come nell’unico precedente tra Inter ein, anche la maxi sfida per il primo trofeo stagionale si è decisa ai supplementari. E come nel 2005 l’extra time ha sorriso ai nerazzurri che a San Siro vincono 2-1 e alzano la coppa grazie alla gioia finale diis Sanchez. E tra corsi e ricorsi storici, c’è un remake del 2017 con Simonechedilacon un gol nei minuti di recupero dopo un grave errore della difesa: all’epoca la vittoria fu decisa da Murgia su assist di Jordan Lukaku, due giocatori che oggi militano in Serie B. Oggi il trofeo passa nelle mani nerazzurre per un concerto di errori e freddezza, dopo 120? di nervi, quando Allegri stava già preparando il piano dei rigori. Nel giorno in cui il tecnico livornese ...