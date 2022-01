Tim Fibra in offerta da 24,90€ (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tim Fibra in offerta fino al 20 gennaio al costo di 24,90€ al mese con domiciliazione e conto online per Internet senza limiti e chiamate a consumo, per avere anche chiamate illimitate incluse il costo diventa di 29,90€. L’offerta per la linea fissa consente di navigare in rete fino a 1 Gbps se la tua abitazione è raggiunta dalla tecnologia FTTH, se non lo fosse potrai attivare Super Mega con le stesse modalità e gli stessi costi. Se già conosci la tariffa per la linea fissa proposta da Telecom Italia puoi cliccare direttamente sul seguente link diretto per attivarla. Attiva Premium Fibra Vodafone Fibra di nuovo in offerta a 24,90€ per 2,5 Gbps Fibra Tim per navigare senza limiti Tim Fibra per i nuovi clienti che vogliono attivare la linea fissa ... Leggi su pantareinews (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Timinfino al 20 gennaio al costo di 24,90€ al mese con domiciliazione e conto online per Internet senza limiti e chiamate a consumo, per avere anche chiamate illimitate incluse il costo diventa di 29,90€. L’per la linea fissa consente di navigare in rete fino a 1 Gbps se la tua abitazione è raggiunta dalla tecnologia FTTH, se non lo fosse potrai attivare Super Mega con le stesse modalità e gli stessi costi. Se già conosci la tariffa per la linea fissa proposta da Telecom Italia puoi cliccare direttamente sul seguente link diretto per attivarla. Attiva PremiumVodafonedi nuovo ina 24,90€ per 2,5 GbpsTim per navigare senza limiti Timper i nuovi clienti che vogliono attivare la linea fissa ...

Advertising

giannifioreGF : #Tim #Fibra in offerta da 24,90€: - 33b99ce8ce334ee : #TIMFisso Come si fa upgrade da TIM pREMIUM XDSL a PREMIUM FIBRA? - finanzaitaliana : Anche secondo i maggiori operatori quella di Tim sulla costruzione della nuova fibra ottica non è una proposta di c… - sergiosquarzy : RT @retroscenista: Sulla rete in fibra ottica italiana si rischia il monopolio Tim a danno di tutti i consumatori ?? - albiuno : RT @retroscenista: Sulla rete in fibra ottica italiana si rischia il monopolio Tim a danno di tutti i consumatori ?? -