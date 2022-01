Spal-Benevento | dopo un anno di “lontananza” riecco Baroni | Camplone al var

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Testa al Monza, ma per il calendario impone aldi volgere uno sguardo anche alla. La sfida di Ferrara, in programma domenica alle ore 16:15, sarà diretta da Niccolòdi Firenze. L’ultimo precedente con il fischietto toscano risale alla stagione 2019/20, quando arbitrò la formazione di Filippo Inzaghi nella netta sconfitta di Pescara (4-0) e in quella vittoriosa di Cittadella (1-2). Gli assistenti sarAndrea Zingarelli di Siena e Paolo Laudato di Taranto. Il toscano è al primo incrocio in carriera con la Strega, mentre il pugliese è stato al “Ciro Vigorito” in questa stagione, precisamente in occasione della sconfitta di misura contro il Brescia (0-1). Il ruolo di quarto uomo è stato affidato a ErmFeliciani di ...