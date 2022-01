Solo una scuola su tre accessibile ad alunni con disabilità motoria

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Nell'anno scolastico 2020-2021 sono ancora molte le barriere fisiche presenti nelle scuole italiane: soltanto unasu tre risultaper glicon. La situazione appare migliore nel Nord del Paese dove si registrano valori superiori alla media nazionale (37,5% di scuole a norma) mentre peggiora, raggiungendo i livelli più bassi, nel Mezzogiorno (28,4%). La regione più virtuosa è la Lombardia, con il 42,5% di scuole accessibili, di contro la Campania si distingue per la più bassa presenza di scuole prive di barriere fisiche (23%). L'articolo .

Advertising

borghi_claudio : Io ve lo dico, qui state IMPAZZENDO. Ha un tumore e deve operarsi a Roma, imbarco negato a Olbia perché ha solo u… - ladyonorato : #lesionidolose soltanto o anche peggio? #Draghivattene - GuidoDeMartini : ?? SIAMO NELLO STATO DEI FOLLI ?? Ha un tumore e deve operarsi a Roma, IMBARCO NEGATO a Olbia perché ha solo una dose… - Aiieje : RT @sonodiocactus: Le persone che deridono chi fa sesso dopo i 20 sono le stesse persone che credono che aver perso la verginità a 14 anni… - eun0ya_ : RT @sonodiocactus: Le persone che deridono chi fa sesso dopo i 20 sono le stesse persone che credono che aver perso la verginità a 14 anni… -

Ultime Notizie dalla rete : Solo una

Wired Italia

In Afghanistan la situazione continua a essere delicata. E nona causa della continua violazione dei diritti delle donne e per i ripetuti soprusi ai danni ...delle Nazioni Unite ha fatto......è concreta minaccia alla sicurezza dei natanti e delle strutture da oltre 1 anno maieri il ... 'Ancoravolta si manifesta la disattenzione e l'inerzia della locale amministrazione Pd e appaiono ...Ditonellapiaga parla del suo disco Camofualge, che anticipa la partecipazione a Sanremo con Donatella Rettore.Una dedica che e' una 'benedizione' quella che Papa Francesco ha scritto per Lionel Messi sulla maglietta di Athletica Vaticana, la polisportiva ...