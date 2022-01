Non si muore solo di Covid. Perché non ci danno il bollettino delle vittime dello smog? (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La morte è sempre esistita e sempre esisterà. E l’uomo dacché è sulla Terra è sempre morto e morirà. Eppure oggi la morte sembra un’eccezione e fa più paura. Complice l’epidemia ed il conseguente (non necessario ma funzionale) snocciolamento dei numeri dei decessi. E il potere ci gioca e ci giocano i media aprendo le pagine dei “giornali” con i quotidiani decessi, e inoculando, prima ancora del vaccino, il terrore. Eppure anche nell’epoca precedente all’epidemia (è il laico a.C. ante Covid) ogni giorno morivano e muoiono in Italia persone a causa dei tumori, oppure qui in Valle Padana, dove vivo e che d’inverno si trasforma in una camera a gas, quotidianamente ne muoiono a causa dell’inquinamento. In un report del novembre 2020 l’Agenzia Europea per l’Ambiente ammoniva che ogni anno in Italia le morti premature per particolato sottile erano 59.500; per ozono 3.300; per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La morte è sempre esistita e sempre esisterà. E l’uomo dacché è sulla Terra è sempre morto e morirà. Eppure oggi la morte sembra un’eccezione e fa più paura. Complice l’epidemia ed il conseguente (non necessario ma funzionale) snocciolamento dei numeri dei decessi. E il potere ci gioca e ci giocano i media aprendo le pagine dei “giornali” con i quotidiani decessi, e inoculando, prima ancora del vaccino, il terrore. Eppure anche nell’epoca precedente all’epidemia (è il laico a.C. ante) ogni giorno morivano e muoiono in Italia persone a causa dei tumori, oppure qui in Valle Padana, dove vivo e che d’inverno si trasforma in una camera a gas, quotidianamente ne muoiono a causa dell’inquinamento. In un report del novembre 2020 l’Agenzia Europea per l’Ambiente ammoniva che ogni anno in Italia le morti premature per particolato sottile erano 59.500; per ozono 3.300; per ...

