Michelin presenta l' ultima novità | il Road 6

... il nuovo pneumaticoRoad 6 consente un miglioramento del 15% nell'aderenza sul bagnato e un aumento del 10% della durata dei pneumatici rispetto al suo predecessore, il pneumatico...D'altronde, per un periodo è stato lo chef italiano con più stellenel palmarès , sette, ... Gaarda anche: Bruno Barbieri"4 Hotel" dal Trio Medusa MasterChef: tre in uno con Barbieri, ...Importante novità per la casa francese, che sceglie MBE per il debutto del nuovo pneumatico sport touring. Due versioni, standard e GT, e misure anche per le maxienduro ...MILANO (ITALPRESS) - Michelin sarà presente al Motor Bike Expo di Verona dal 13 al 16 gennaio, con un importante novità che catalizzerà l'attenzione: il ...