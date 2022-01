Mercoledi 12 Gennaio 2022 Sky Cinema, They Talk (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto Antonio Albanese e Paola Cortellesi nel sequel di Riccardo Milani. Tre anni dopo la fine della loro storia, Monica si rivolge a Giovanni per tirarsi fuori dai guai.(SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale... Leggi su digital-news (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto Antonio Albanese e Paola Cortellesi nel sequel di Riccardo Milani. Tre anni dopo la fine della loro storia, Monica si rivolge a Giovanni per tirarsi fuori dai guai.(SKYUNO HD ore 21.15/canale...

Advertising

RaiCultura : In ricordo del Presidente del Parlamento europeo ed ex giornalista Rai, su @RaiStoria DTT 54 l’omaggio “David Sasso… - Agenzia_Ansa : Il presidio annunciato da Tni Italia con l'invio a Roma di una delegazione è previsto per mercoledì 12 gennaio 2022… - Roma : ? Allerta gialla per neve mercoledì 12 gennaio ?? Allertamento Sistema di Protezione civile regionale: domani si po… - RitaBorsatti : RT @primulaverde: «CHI L'AVREBBE MAI DETTO» di MARCO TRAVAGLIO FQ di Mercoledì 12 Gennaio 2022 DELLA SERIE: «LA REPUBBLICA BANANIOTA FONDA… - zazoomblog : Cosa dicono le stelle: Oroscopo di Mercoledì 12 Gennaio 2022 - #dicono #stelle: #Oroscopo #Mercoledì -