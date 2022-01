La faccia tatuata come un puzzle, la lingua ‘biforcuta’, l’interno degli occhi tatuato di nero: la storia di ‘Black Depression’ (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La parte bianca degli occhi (la sclera) tatuata di nero. È uno dei tanti cambiamenti che un 28enne tedesco si è fatto fare sul corpo. Ma non è l’unico. Il suo viso è tatuato come un puzzle (15 mila la spesa per l’opera), la sua lingua biforcuta (divisa chirurgicamente), i suoi denti ricoperti di titanio. Perché? “Posso fare quello che voglio, creare e cambiare il mio corpo come desidero. Non seguo una moda come fanno tante persone. Con gli anni ho sviluppato il mio trend unico. Mi rivolgo a diversi professionisti in giro per il mondo, a volte provvedo da solo ad alcune modifiche”. Sui social si chiama Black Depression e racconta passo passo i suoi cambiamenti ai suoi follower. Spesso insieme alla sua ragazza, anche lei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La parte bianca(la sclera)di. È uno dei tanti cambiamenti che un 28enne tedesco si è fatto fare sul corpo. Ma non è l’unico. Il suo viso èun(15 mila la spesa per l’opera), la suabiforcuta (divisa chirurgicamente), i suoi denti ricoperti di titanio. Perché? “Posso fare quello che voglio, creare e cambiare il mio corpodesidero. Non seguo una modafanno tante persone. Con gli anni ho sviluppato il mio trend unico. Mi rivolgo a diversi professionisti in giro per il mondo, a volte provvedo da solo ad alcune modifiche”. Sui social si chiama Black Depression e racconta passo passo i suoi cambiamenti ai suoi follower. Spesso insieme alla sua ragazza, anche lei ...

