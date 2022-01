La campagna francese sul nucleare inciampa (ancora) a Flamanville (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il gruppo francese EdF (Électricité de France) ha annunciato nuovi ritardi e costi aggiuntivi per il reattore nucleare di nuova generazione Epr in costruzione a Flamanville, in Normandia. “La data di caricamento del combustibile è spostata da fine 2022 al secondo trimestre 2023”, si legge nel comunicato, e “la stima del costo a termine passa da 12,4 miliardi di euro a 12,7 miliardi”. È un costo quasi quadruplicato da quello previsto all’inizio dei lavori, cominciati nel 2007. La notizia arriva mentre la Francia si prepara a lanciare un nuovo programma di costruzione di reattori nucleari, annunciato il 9 novembre scorso dal presidente Emmanuel Macron, che ha già più volte lodato i vantaggi del nucleare, soprattutto dal punto di vista degli obiettivi climatici da raggiungere e che ha espresso la volontà di costruire ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il gruppoEdF (Électricité de France) ha annunciato nuovi ritardi e costi aggiuntivi per il reattoredi nuova generazione Epr in costruzione a, in Normandia. “La data di caricamento del combustibile è spostata da fine 2022 al secondo trimestre 2023”, si legge nel comunicato, e “la stima del costo a termine passa da 12,4 miliardi di euro a 12,7 miliardi”. È un costo quasi quadruplicato da quello previsto all’inizio dei lavori, cominciati nel 2007. La notizia arriva mentre la Francia si prepara a lanciare un nuovo programma di costruzione di reattori nucleari, annunciato il 9 novembre scorso dal presidente Emmanuel Macron, che ha già più volte lodato i vantaggi del, soprattutto dal punto di vista degli obiettivi climatici da raggiungere e che ha espresso la volontà di costruire ...

Advertising

HuffPostItalia : La campagna francese sul nucleare inciampa (ancora) a Flamanville - gianrollandi : Pecresse è la destra 'per bene' francese. Ma in campagna elettorale ragiona come la destra 'per male'. - il_buongiorno : La folla a portata di mano - blindloveistrue : RT @alichiuse: bortussie sembra il nome di un vecchio francese che sta sul portico di casa sua nella campagna parigina con il fucile in man… - Marshmellos_ : RT @alichiuse: bortussie sembra il nome di un vecchio francese che sta sul portico di casa sua nella campagna parigina con il fucile in man… -

Ultime Notizie dalla rete : campagna francese La campagna francese sul nucleare inciampa (ancora) a Flamanville Il nucleare è uno dei temi divisivi dell'attuale campagna presidenziale francese, con candidati favorevoli, in particolare a destra, e altri ostili, come gli ecologisti. Ma lo è anche altrove, e di ...

Che cosa insegnano le macerie della sinistra francese a quella italiana ...dell'attuale inquilino dell'Eliseo non sono mirate a conquistare la maggioranza del popolo francese ... Paese che vai, campagna presidenziale che trovi. Sulla Zuppa di Porro Antonio Mastrapasqua scrive: "...

La campagna francese sul nucleare inciampa (ancora) a Flamanville L'HuffPost Che cosa insegnano le macerie della sinistra francese a quella italiana Rassegna ragionata dal web su: la campagna presidenziale d'Oltralpe, l'elezione del presidente della Repubblica e le resistenze al voto anticipato in Italia e molto altro ancora ...

La campagna francese sul nucleare inciampa (ancora) a Flamanville Macron preme perché sia inserito tra le fonti green dalla Commissione Ue, contrastato dalla Germania. Nuovo rinvio e costi extra per il reattore Epr in Normandia ...

Il nucleare è uno dei temi divisivi dell'attualepresidenziale, con candidati favorevoli, in particolare a destra, e altri ostili, come gli ecologisti. Ma lo è anche altrove, e di ......dell'attuale inquilino dell'Eliseo non sono mirate a conquistare la maggioranza del popolo... Paese che vai,presidenziale che trovi. Sulla Zuppa di Porro Antonio Mastrapasqua scrive: "...Rassegna ragionata dal web su: la campagna presidenziale d'Oltralpe, l'elezione del presidente della Repubblica e le resistenze al voto anticipato in Italia e molto altro ancora ...Macron preme perché sia inserito tra le fonti green dalla Commissione Ue, contrastato dalla Germania. Nuovo rinvio e costi extra per il reattore Epr in Normandia ...