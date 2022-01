Il Papa nel suo negozio di dischi | Avete fatto un bel lavoro

Leggi su agi

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) AGI - Quando hanno visto Papa Francesco varcare la soglia del loro, i titolari di "Stereosound", attività commerciale per la vendita di, non sapevano se essere più increduli o felici. è sceso da un'auto bianca ed è entrato al volo superando il disimpegno di accesso, occupato da un'ampia vetrina con una selezione di vinili disposti in mostra. Ieri sera verso le 19, poco prima della chiusura, il Santo Padre havisita nelspecializzato in musica classica di via della Minerva, affacciato su uno dei lati del Pantheon a Roma. Una rarità in quello spicchio monumentale del centro storico, dove si alternano gelaterie, ristoranti a vocazione turistica e negozi di abbigliamento. All'inizio della strada sono presenti diversi negozi di sartoria dedicati ad abiti e paramenti sacri. Bergoglio era già ...