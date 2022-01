Green pass obbligatorio, ecco le attività dove si potrà entrare senza: DPCM in arrivo (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Negozi alimentari, tabacchi, supermercati - esclusi naturalmente i centri commerciali - le edicole. Lo studio del medico ma anche quello del veterinario. Le caserme dove poter sporgere denuncia se si è vittime di un reato. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Negozi alimentari, tabacchi, supermercati - esclusi naturalmente i centri commerciali - le edicole. Lo studio del medico ma anche quello del veterinario. Le casermepoter sporgere denuncia se si è vittime di un reato. L'articolo .

Advertising

Agenzia_Ansa : Alberghi e ristoranti vuoti nel primo giorno di super green pass. Lo denuncia in una nota Tni Italia che stima per… - borghi_claudio : Accendo la televisione e a @Ariachetira mi tocca vedere un'indegna aggressione a @Pinokabras iniziata con la solita… - AlexBazzaro : Quindi l’Ema e l’Oms, non dei debosciati no vax, ci dicono candidamente che gli attuali vaccini sono superati e che… - Vincenz89103833 : RT @borghi_claudio: Accendo la televisione e a @Ariachetira mi tocca vedere un'indegna aggressione a @Pinokabras iniziata con la solita dom… - MassiMorettini : SAVE THE DATE Giovedì 26 gennaio ore 18 presso la Libreiria Feltrinelli di Genova presentazione e acquisto in ant… -