Fedele: "De Laurentiis deve vendere, Napoli o Bari. È chiaro chi sceglierà"

Aurelio De Laurentiis è proprietario del Bari e del Napoli, entro il 2024 sarà costretto a cedere una delle due società. Si parla già da tempo di una possibile cessione del Napoli da parte del produttore cinematografico. Una possibilità che viene presa ancora di più in considerazione in questo periodo, dato che il bilancio del Napoli è in rosso e De Laurentiis sembra aver raggiunto il suo picco finanziario. Mancano le strutture sportive, un settore giovanile adeguato e una capacità di investimento per fare un ulteriore salto di qualità. A De Laurentiis va dato il merito di aver creato valore col marchio del Napoli, ma non sembrano esserci grandi spazi per il futuro.

