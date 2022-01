Ecco quando Charlène Wittstock potrebbe tornare a Monaco (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Negli ambienti di Corte si vocifera che la principessa potrebbe rientrare a casa a fine gennaio, per la festa della Patrona del Principato alla quale è molto devota. E basterebbe una fugace apparizione per dare ai sudditi un segnale di ottimismo Leggi su vanityfair (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Negli ambienti di Corte si vocifera che la principessarientrare a casa a fine gennaio, per la festa della Patrona del Principato alla quale è molto devota. E basterebbe una fugace apparizione per dare ai sudditi un segnale di ottimismo

Advertising

carlogubi : Ecco qui il 'paradosso vaccinale', quello che i media non capiscono quando titolano 'più contagi tra i vaccinati',… - stanzaselvaggia : Quando dite “i no vax si convincono parlandoci”, pensate a Djokovic. Ha preferito perdere la faccia, il torneo, la… - pdnetwork : #Ffp2 a € 0,75 come richiesto dal PD in CdM grazie all'accordo raggiunto dal Governo con le farmacie. Ecco quando… - SpazioInGioco : RT @GCataldoNASA: Ecco l’intervista rilasciata al Tg3 su @NASAWebb, con un finale… musicale! ?? (Quando scienza e arte si incontrano.) - cl3avy : Ecco come e quando morirò -