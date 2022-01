Didattica a distanza, le Regioni chiedono più poteri al governo: pronto un documento per “rivedere criteri per stop a lezioni in presenza” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Le Regioni vogliono maggiori poteri per spedire in Didattica a distanza gli studenti, superando le attuali regole che permettono alle amministrazioni regionali di disporre la chiusura delle scuole solo in zona rossa. A pochi giorni dal momento in cui il governo ha ribadito in maniera chiara che la presenza degli studenti nelle classi è una priorità per l’esecutivo, i presidenti delle Regioni fanno un passo avanti chiedendo di rivedere i criteri e le competenze sulla sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole. E hanno preparato un documento, che avrebbe ottenuto l’appoggio di gran parte dei governatori. In sostanza, verrà chiesto al governo di non limitare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Levogliono maggioriper spedire ingli studenti, superando le attuali regole che permettono alle amministrazioni regionali di disporre la chiusura delle scuole solo in zona rossa. A pochi giorni dal momento in cui ilha ribadito in maniera chiara che ladegli studenti nelle classi è una priorità per l’esecutivo, i presidenti dellefanno un passo avanti chiedendo die le competenze sulla sospensione delle attività didattiche innelle scuole. E hanno preparato un, che avrebbe ottenuto l’appoggio di gran parte dei governatori. In sostanza, verrà chiesto aldi non limitare ...

