Covid, ora gli scienziati francesi esortano al "grande passo" (Di mercoledì 12 gennaio 2022) In Francia l'Accademia Nazionale di Medicina chiede al governo che si introduca l'obbligo vaccinale. "Obbligo non è una brutta parola quando si tratta di vaccinare contro il Covid-19" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 12 gennaio 2022) In Francia l'Accademia Nazionale di Medicina chiede al governo che si introduca l'obbligo vaccinale. "Obbligo non è una brutta parola quando si tratta di vaccinare contro il-19"

Advertising

CottarelliCPI : Oggi si discute (vedi #Bassetti) se sia ancora giusto dare i numeri giornalieri del Covid. Per me informare non è m… - Corriere : Per il Covid la vaccinazione è stata la prima arma. Ora è iniziata l’era delle cure - Agenzia_Ansa : Emorragia di pubblico, incassi a picco, distribuzioni impaurite e intenzionate a bloccare l'uscita di titoli import… - GiorgioMassenza : L’8 marzo 2020 l’Italia si fermò, credo che dopo due anni che tutte le sere trasmissioni sulle varie emittenti parl… - CMarziane : RT @GuidoMattioni: Oibò, ora l'Oms ci informa che il booster non serve a nulla. E Bassetti dice che i dati quotidiani sul Covid sono nocivi… -