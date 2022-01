Covid | 196 224 casi e 313 morti Vaia | «In calo i ricoveri in terapia intensiva | non bloccare il Paese»

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sono 196.224 i nuovi contagi dain Italia. Si registrano inoltre altri 313. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.190.567 tamponi con un tasso di positività al 16,4%. Sono 242 in più i ricoverati, 8 in meno in: «I cittadini e le famiglie sono nostri alleati» «I dati di oggi mettono in evidenza un aspetto molto importante: la diminuzione deiin. Lo stiamo vedendo già da tempo. Se questo trend, figlio della campagna vaccinale e della terza dose, si stabilizzerà come si spera, abbiamo bisogno di andare incontro alle esigenze dei cittadini e di snellire le procedure di isolamento e quarantena». Lo sottolinea Francesco, direttore dell’Istituto ...