C'è Posta per te, Alessia Quarto dal tradimento alla "queen" sui social: è virale (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La protagonista della prima puntata di "C'è Posta per Te, Alessia Quarto, 29 anni di Boscoreale spopola sul web e sui social con il tradimento del fidanzato con la cugina. Improvvisamente e inaspettatamente, ha conquistato non solo il pubblico televisivo, ma anche i social network. Alessia Quarto (29) è una ragazza di Boscoreale che ha fatto notizia per una storia non proprio piacevole: il marito l'ha tradita con un cugino. Ha detto tutto a "C'è Posta per te" e i suoi profili sono diventati virali in pochi giorni. Infatti, è diventata la "queen" napoletana. Sarà il divorzio La coppia è sposata da due anni. L'anno scorso Alessia ha perso il suo bambino a causa di un aborto spontaneo e suo marito l'ha ...

