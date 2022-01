BoJo a testa bassa. Scuse per la festa in lockdown, per molti non bastano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) LONDRA. Nell’ora più buia della sua leadership, Boris Johnson è andato sulla difensiva e ha chiesto scusa al Parlamento per avere partecipato a una festa in giardino a Downing Street mentre il resto del paese era in lockdown. Il premier non ha tirato fuori il solito armamentario da battaglia - gag, citazioni e battute taglienti - e invece ha ammesso a testa bassa di avere sbagliato, assumendosi le piene responsabilità dell’accaduto. Riferendosi alla reazione dell’opinione pubblica, il premier ha detto: “Capisco ciò che provano nei miei confronti e di quelli del governo di cui sono a capo, quando pensano che a Downing Street le regole non vengono rispettate dalle stesse persone che fanno le regole”. Dopo essersi rifugiato nel silenzio nella giornata di ieri, Boris Johnson si è presentato in Parlamento per il Prime ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 12 gennaio 2022) LONDRA. Nell’ora più buia della sua leadership, Boris Johnson è andato sulla difensiva e ha chiesto scusa al Parlamento per avere partecipato a unain giardino a Downing Street mentre il resto del paese era in. Il premier non ha tirato fuori il solito armamentario da battaglia - gag, citazioni e battute taglienti - e invece ha ammesso adi avere sbagliato, assumendosi le piene responsabilità dell’accaduto. Riferendosi alla reazione dell’opinione pubblica, il premier ha detto: “Capisco ciò che provano nei miei confronti e di quelli del governo di cui sono a capo, quando pensano che a Downing Street le regole non vengono rispettate dalle stesse persone che fanno le regole”. Dopo essersi rifugiato nel silenzio nella giornata di ieri, Boris Johnson si è presentato in Parlamento per il Prime ...

