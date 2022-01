Biathlon oggi, 7,5 km Sprint Ruhpolging 2022: orari, pettorali di partenza, tv, streaming (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Da Oberhof a Ruhpolding, tutto di un fiato. La Coppa del Mondo di Biathlon 2021-2022 riprende celermente il proprio incedere e dal borgo della Turingia si passa alla Chiemgau Arena. Nel land della Baviera assisteremo a una Classica Monumento, definizione decisamente calzante perché sede del massimo circuito in tutte le stagioni, a eccezione il 1992-93 e il 2020-21. A dare il via alle danze sarà la 7.5km Sprint femminile e l’Italia risponderà all’appello con cinque atlete: la prima a partire sarà Federica Sanfilippo con il pettorale numero 7, mentre Dorothea Wierer avrà il numero 44. Sarà poi il turno di Lisa Vittozzi con il 57 a precedere Samuela Comola con il 67. Ultima azzurra della lista, la rientrante Michela Carrara con il pettorale 111. Ci si augura che soprattutto Wierer e Vittozzi sappiano trovare la quadra al poligono, visto ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Da Oberhof a Ruhpolding, tutto di un fiato. La Coppa del Mondo di2021-riprende celermente il proprio incedere e dal borgo della Turingia si passa alla Chiemgau Arena. Nel land della Baviera assisteremo a una Classica Monumento, definizione decisamente calzante perché sede del massimo circuito in tutte le stagioni, a eccezione il 1992-93 e il 2020-21. A dare il via alle danze sarà la 7.5kmfemminile e l’Italia risponderà all’appello con cinque atlete: la prima a partire sarà Federica Sanfilippo con il pettorale numero 7, mentre Dorothea Wierer avrà il numero 44. Sarà poi il turno di Lisa Vittozzi con il 57 a precedere Samuela Comola con il 67. Ultima azzurra della lista, la rientrante Michela Carrara con il pettorale 111. Ci si augura che soprattutto Wierer e Vittozzi sappiano trovare la quadra al poligono, visto ...

