Amici 21: infortunio per Mattia, che potrebbe lasciare la scuola (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Mattia potrebbe lasciare Amici 21 Mancano poche settimane all'inizio del Serale di Amici 21 e a breve per gli allievi di questa edizione inizierà la corsa alla fase finale del talent show. Come sappiamo però non è detto che tutti i cantanti e i ballerini abbiano la possibilità di ottenere una maglia, e di certo L'articolo proviene da Novella 2000.

amici_mdf : RT @setirendefelice: #Amici21 anche serena è stata infortunata e rimasta ferma, anche lei non ha ballato e non ha partecipato alle gare, ma… - Novella_2000 : #Amici21, Mattia potrebbe per sempre abbandonare la scuola: ecco perché - Angela11215675 : RT @Quellochetutti1: Infortunio per Giulia Stabile, ma i fan la sostengono con una catena di Good Vibes Ecco cosa sta succendo?? https://t.… - amici_mdf : RT @Kauzmie: Imbarazzante certe persone, però, che si lamentano del fatto che non è giusto perché 'Serena allora non è uscita' e cavolate s… - lady_gamma : RT @Quellochetutti1: Infortunio per Giulia Stabile, ma i fan la sostengono con una catena di Good Vibes Ecco cosa sta succendo?? https://t.… -