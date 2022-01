Vaccino | l' Ema avvisa | Non possiamo continuare con booster ogni 3-4 mesi

(Di martedì 11 gennaio 2022) Il via libera dell’Agenzia europea del farmaco (Ema) ai vaccini aggiornati per la variante Omicron potrebbe arrivare “in aprile-maggio”. Lo ha annunciato il capo della strategia vaccinale dell’Ema, Marco Cavaleri, in conferenza stampa rispondendo a una domanda dell’Ansa, precisando che bisogna ancora analizzare se sia necessaria una “discussione globale” su nuove dosi e se “inseguire il virus invece di anticiparlo” sia “la strategia giusta nell’interesse della salute pubblica”. “Noncon3-4”, ha specificato Cavaleri. “Non abbiamo ancora dati sulla quarta dose per poterci esprimere, ma ci preoccupa una strategia che prevede di andare avanti con le vaccinazioni a distanza di poco tempo”, ha spiegato. “Ovviamente quando si tratta di vulnerabili, e persone ...

In novembre l'ha raccomandato l'approvazione del primoanti Covid per i bambini di età compresa tra 5 e 11 anni. Le evidenze finora indicano che i vaccini sono efficaci nei bambini come ...condigliato a donne incinte Perilnon è solo sicuro, ma anche raccomandato alle donne in gravidanza. Cavaleri ha spiegato: 'Le donne incinte hanno maggiori probabilità di ...Il via libera dell’Agenzia europea del farmaco (Ema) ai vaccini aggiornati per la variante Omicron potrebbe arrivare “in aprile-maggio”. Lo ha annunciato il capo della strategia vaccinale dell’Ema, ...In novembre l’Ema ha raccomandato l’approvazione del primo vaccino anti Covid per i bambini di età compresa tra 5 e 11 anni (Gazzetta di Firenze) - per decidere se un vaccino adattato, con una ...