Uomini e Donne, puntata di oggi: la scelta di Roberta! (Di martedì 11 gennaio 2022) Uomini e Donne, puntata di oggi: arriva il momento della scelta di Roberta, che è andata in esterna con entrambi i corteggiatori prima di prendere la sua decisione. Ora per lei è arrivato il momento… Nella puntata quotidiana di Uomini e Donne, come già preannunciato ieri, ha avuto luogo la scelta di Roberta. Dopo i filmati riassuntivi, la tronista ha dovuto comunicare la sua decisione in merito alla persona con cui abbandonare il programma. Non sono mancati, quindi, momenti di grande commozione. Ecco che cosa è successo nella puntata di oggi. Uomini e Donne, puntata di oggi: le ultime esterne di Roberta!

