Un posto al sole: Samuele Cavallo è diventato papà (Di martedì 11 gennaio 2022) Fiocco rosa nella grande famiglia di Un posto al sole: l'attore Samuele Cavallo è diventato papà per la prima volta. L'interprete del simpatico e maldestro Samuel ha stretto tra le braccia una bellissima femminuccia. La famiglia di Un posto al sole si allarga. Samuele Cavallo, che nella soap opera partenopea veste i panni di aiuto chef e aspirante cantante, è diventato papà per la prima volta. La bella notizia è stata resa pubblica da lui stesso, con un dolcissimo scatto della sua piccola. La bambina è nata dall'amore che lo lega da tempo alla compagna Elisa Angelini. I nei genitori, così come avevano rivelato qualche tempo fa sui social, hanno deciso di chiamarla Isabel. «10/01/2022 ...

