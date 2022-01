Tutta la bellezza dei nuovi inizi (Di martedì 11 gennaio 2022) Dicono “anno nuovo, vita nuova”, sarà vero? La realtà è che lo scoccare dell’arrivo di un nuovo anno non porta alcuna novità con sé, ma può portare la motivazione per essere la protagonista del cambiamento. I nuovi inizi sono eccitanti quanto spaventosi, riempiono di gioia e terrorizzano. Ma è ora di lasciarsi alle spalle le cattive abitudini e tutto ciò che non fa stare bene, voltare pagina e cercare la serenità nelle piccole cose. La prima cosa da fare è porsi un obiettivo, concreto e realizzabile e poi studiare un percorso per arrivarci. Niente cambia dall’oggi al domani, non è così semplice purtroppo. Armati di determinazione e perseveranza, fai chiarezza tra i tuoi pensieri e lasciati alle spalle ciò che non ti fa sentire bene. Questo può significare molte cose: cambiare città, dire addio a persone nocive, iniziare un corso nuovo. ... Leggi su dilei (Di martedì 11 gennaio 2022) Dicono “anno nuovo, vita nuova”, sarà vero? La realtà è che lo scoccare dell’arrivo di un nuovo anno non porta alcuna novità con sé, ma può portare la motivazione per essere la protagonista del cambiamento. Isono eccitanti quanto spaventosi, riempiono di gioia e terrorizzano. Ma è ora di lasciarsi alle spalle le cattive abitudini e tutto ciò che non fa stare bene, voltare pagina e cercare la serenità nelle piccole cose. La prima cosa da fare è porsi un obiettivo, concreto e realizzabile e poi studiare un percorso per arrivarci. Niente cambia dall’oggi al domani, non è così semplice purtroppo. Armati di determinazione e perseveranza, fai chiarezza tra i tuoi pensieri e lasciati alle spalle ciò che non ti fa sentire bene. Questo può significare molte cose: cambiare città, dire addio a persone nocive,are un corso nuovo. ...

