Scuola | Tar a De Luca | irragionevole il ricorso a Dad

(Di martedì 11 gennaio 2022) Tutti in classe stamattina in Campania. Lo stop è durato solo un giorno perché il tribunale amministrativo ha sospeso l'ordinanza del presidente della Regione che aveva deciso di tenere chiuse le ...

Tutti in classe stamattina in Campania. Lo stop è durato solo un giorno perché il tribunale amministrativo ha sospeso l'ordinanza del presidente della Regione che aveva deciso di tenere chiuse le ...Siamo tutti per lain presenza, ma non tutti condividiamo la necessità di parlare un ... il governatore ha ricordato che 'ilha concesso la sospensiva rispetto alla richiesta del governo, ...Il Tribunale Amministrativo della Regione Campania ha accolto il ricorso del Governo e di alcuni Comitati contro l’ordinanza n.1/2022 della Regione ...«Ho ascoltato ieri la conferenza stampa del presidente del Consiglio che ho trovato per un verso sconcertante, per un altro verso insopportabilmente demagogica. Sconcertante ...