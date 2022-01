Qualificazioni Australian Open 2022 | Martina Trevisan rimonta e passa | fuori Sara Errani

(Di martedì 11 gennaio 2022) Due le italiane impegnate oggi nellefemminili degli. Una delle due riesce a superare il primo turno, il che significa chenno in tre, domani, a giocarsi l’approdo al match decisivo. Ma andiamo a vedere le cose come si sono svolte con ordine. Di pochi minuti fa è la chiusura del match di. Numero 2 del tabellone cadetto, la toscana riesce a sopravvivere, sportivamente parlando, alla rumena Irina Fetecau. 5-7 7-6(10) 6-2 il punteggio finale in tre ore e 9 minuti di partita, in cui l’italiana perde il primo set con qualche distrazione nel finale, nel secondo va sotto 4-5, ma trova il controbreak a 15 e, nel tie-break, riesce ad annullare un match point prima di chiudere alla quinta chance. Di lì in avanti è solo ...

Più complicato del previsto l'esordio di Cobolli. Il romano ha faticato per due ore e mezza contro l'australiano Harris, avendo la meglio del tennista di casa, 397 del ranking ATP, solamente al terzo ...... tennista americana proveniente dalle. Per quanto riguarda gli altri match disputati,... AgliOpen, così, rischia di non andare da nessuna parte.Esordio convincente per Jasmine Paolini nell'"Adelaide International 2", Wta 250 dotato di un montepremi di 239.477 dollari che si sta disputando sui campi in cemento della città sulla costa dell'Aust ...Due le italiane impegnate oggi nelle qualificazioni femminili degli Australian Open 2022. Una delle due riesce a superare il primo turno, il che significa che saranno in tre, domani, a giocarsi l'appr ...