PSG record di instabilità | formazione diversa da 111 gare consecutive

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Un incredibilequello collezionato dal PSG che da addirittura 111 partiteschiera unaChiamatelo PSG re dell’. La pazzesca statistica è stata scoperta dall’indagine del giornale transalpino Le Temps: sono addirittura 111 le partitenelle quali i parigini hanno schierato unadifferente. Dal 21 dicembre 2019 a oggi una striscia pazzesca senza mettere in campo lo stesso undici per duedi fila. Da Tuchel a Pochettino, nulla è cambiato per un Paris Saint Germain campione d’incoerenza. L'articolo proviene da Calcio News 24.

