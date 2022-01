“Le cure non bastano”. Charlene di Monaco, preoccupano le ultime notizie: “Perso interesse per la vita” (Di martedì 11 gennaio 2022) I misteri intorno a Charlene di Monaco non mancano. In questi mesi si sono rincorse decine e decine di voci le maggiori delle quali sulle sue condizioni. Alla fine di dicembre il palazzo era uscito con una voce ufficiale, stanco delle illazioni. “È in cura in una clinica fuori da Monaco. Soffre di un profondo esaurimento, sia emotivo che fisico. Quando è tornata a Monaco, le cose sono sembrate andare bene per qualche ora. Poi, è apparso evidente che non stesse bene”. “Probabilmente sarò costretto a dirlo tante volte, ma il problema di Charlene di Monaco non ha niente a che vedere con la nostra relazione. Voglio che sia chiaro. Non ci sono problemi nella nostra relazione. È qualcosa di diversa natura”. Tra le ultime notizia anche quelle di un presunto tradimento di ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 11 gennaio 2022) I misteri intorno adinon mancano. In questi mesi si sono rincorse decine e decine di voci le maggiori delle quali sulle sue condizioni. Alla fine di dicembre il palazzo era uscito con una voce ufficiale, stanco delle illazioni. “È in cura in una clinica fuori da. Soffre di un profondo esaurimento, sia emotivo che fisico. Quando è tornata a, le cose sono sembrate andare bene per qualche ora. Poi, è apparso evidente che non stesse bene”. “Probabilmente sarò costretto a dirlo tante volte, ma il problema didinon ha niente a che vedere con la nostra relazione. Voglio che sia chiaro. Non ci sono problemi nella nostra relazione. È qualcosa di diversa natura”. Tra lenotizia anche quelle di un presunto tradimento di ...

