La quarantena non è malattia: il governo non cambia idea (Di martedì 11 gennaio 2022) Il governo non sarebbe favorevole al ripristino dell’equiparazione della quarantena alla malattia come era fino allo scorso anno. Dal 2022 i lavoratori del settore privato non ricevono più l’indennità di malattia da parte dell’Inps. I sindacati chiedono in ritorno alle vecchie norme Leggi su vanityfair (Di martedì 11 gennaio 2022) Ilnon sarebbe favorevole al ripristino dell’equiparazione dellaallacome era fino allo scorso anno. Dal 2022 i lavoratori del settore privato non ricevono più l’indennità dida parte dell’Inps. I sindacati chiedono in ritorno alle vecchie norme

sportface2016 : +++#Bologna, provvedimento di quarantena per tutto il gruppo squadra: #BolognaInter non si potrà giocare+++ #SerieA - damore_marco : È tutto chiaro: 13 giocatori anche se nati prima del 1968, si gioca se si hanno due terzi di vaccinazione un quarto… - Corriere : Attenzione: il governo non ha rifinanziato la misura e la #quarantena non è più considerata come malattia - YamaNoOto_ : Per il #governodeipeggiori la quarantena non è malattia, liberi tutti, dunque, ministro @robersperanza non ha nulla da dire? - MonicaTess : RT @IlPrimatoN: Beffa per tutti, vaccinati e non, chi finirà isolato lo farà a sue spese -