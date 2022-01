Il piano del Governo contro la micro evasione fiscale (Di martedì 11 gennaio 2022) Il diritto alla privacy cede alla ragion di Stato: d’ora in poi, se esiste il sospetto di evasione fiscale, l’occhio del Grande Fratello del Fisco potrebbe entrare nelle nostre case studiando spese, tenore di vita e abitudini senza che noi ce ne accorgiamo. E’ quanto stabilisce il decreto n.139/21, appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale che per la prima volta non tutela il diritto alla riservatezza del contribuente, ma elude la privacy per ottenere le prove di una sospetta evasione fiscale. La lotta di Draghi contro l’evasione fiscale Continua, così, la dura lotta dell’esecutivo guidato da Mario Draghi contro l’evasione fiscale che tra le priorità dell’agenda del Governo per questo 2022 mette la ... Leggi su panorama (Di martedì 11 gennaio 2022) Il diritto alla privacy cede alla ragion di Stato: d’ora in poi, se esiste il sospetto di, l’occhio del Grande Fratello del Fisco potrebbe entrare nelle nostre case studiando spese, tenore di vita e abitudini senza che noi ce ne accorgiamo. E’ quanto stabilisce il decreto n.139/21, appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale che per la prima volta non tutela il diritto alla riservatezza del contribuente, ma elude la privacy per ottenere le prove di una sospetta. La lotta di Draghil’Continua, così, la dura lotta dell’esecutivo guidato da Mario Draghil’che tra le priorità dell’agenda delper questo 2022 mette la ...

