Il dolore della famiglia del TG1 per David Sassoli | l’omaggio

(Di martedì 11 gennaio 2022) E’ un giorno davvero difficile per tutta laRai, e in particolare per ladel TG1. Per ricordare, nell’edizione del TG1 di oggi, sono stati presenti Monica Maggioni, la direttrice del telegiornale e Gianni Riotta ( che era stato il direttore di). Insieme a tutti i giornalisti del TG1, hanno voluto rendere omaggio a un professionista, perchè, prima di essere un politico, è stato un amatissimo volto del telegiornale. “Oggi per noi al TG1 è un giorno molto duro, c’è un pezzonostra tribù che se ne va” ha detto una commossa Monica Maggioni. “Tutti i colleghi nei corridoi oggi mi hanno detto di dire allaquanto gli siamo vicini perchè lui è stato un pezzo ...

itinagli : Un dolore profondo, una perdita incolmabile. Stanotte ci ha lasciato un amico gentile e generoso, un politico appas… - ElisaFerreiraEC : Profonda tristezza per prematura perdita de David Sassoli. Ricordo con stima un uomo di principi e integrità, una… - Ettore_Rosato : #DavidSassoli è stato un generoso e appassionato uomo politico. Al servizio delle Istituzioni con autorevolezza ma… - Piergue_EU : RT @LeoVenez: ' [...] Diremmo che la nostra storia è scritta sul dolore, sul sangue dei giovani britannici sterminati sulle spiagge della N… - robertorotondo : RT @agesci: #DavidSassoli ci lascia la sua grande testimonianza di impegno, passione, dedizione, capacità di ascoltare e di accogliere. Ci… -

...Il 'tweet' di Gaia cade in un mare di lutto e lo appesantisce ancora di più aggiungendo ilper la morte del politico - giornalista a quello per la dipartita, appena il giorno precedente,......funerali si svolgeranno venerdì 14 alle 12 nella chiesa di Santa Maria degli Angeli in piazza...creduto e costruito un'Europa di pace al servizio dei cittadini e rappresenta un motivo di...E’ un giorno davvero difficile per tutta la famiglia Rai, e in particolare per la famiglia del TG1. Per ricordare David Sassoli, nell’edizione del TG1 di oggi, sono stati presenti Monica Maggioni, la ...Il roseto di Tivoli Forma prenderà il nome di Luisa Rettighieri, la professoressa che ha fatto della scuola una missione. Lo hanno annunciato commossi durante i funerali i colleghi del centro professi ...