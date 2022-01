Highlights slalom femminile Schladming 2022 sci alpino | trionfo di Shiffrin VIDEO

Leggi su sportface

(Di martedì 11 gennaio 2022) Idellospecialedi, valevole per la Coppa del Mondo 2021/di scidi martedì 11 gennaio. Sulla pista austriaca Mikaelafirma una seconda manche capolavoro e recupera 4 posizioni, imponendosi con il tempo complessivo di 1’32?66. Settantatreesima vittoria in carriera per una commossa Her Majesty, che si mette alle spalle la rivale per la Sfera di Cristallo, la slovacca Petra Vlhova (+0?15). Completa il podio la tedesca Lena Duerr, staccata di 93 centesimi, mentre Anita Gulli, unica azzurra nella seconda manche, chiude 23esima e conquista i primi punti stagionali. Di seguito le immagini salienti della gara. RISULTATI E ORDINE DI ARRIVO DELLA GARA LA CLASSIFICA ...