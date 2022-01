Dustin Rhodes: “Le nostre wrestler dovrebbero avere più chances televisive” (Di martedì 11 gennaio 2022) La AEW nel 2019 si è presentata come una seria rivale alla WWE proponendo un prodotto diverso e apprezzabile da tutta la platea varia dei fan di pro wrestling. Il roster cresce sempre di più ma ovviamente le critiche non possono mai mancare. Alcune di esse sono dirette ad un roster femminile un po’ sotto tono ma Tony Khan negli ultimi tempi sta ampliando anche sotto questo aspetto. A dire la sua sulla questione c’è Dustin Rhodes che nel podcast di Paquette ha rimproverato il fatto che le ragazze della AEW abbiano poco spazio a Dynamite. Una seconda Revolution? “Vorrei darle lo spazio per almeno due match a Rampage e Dynamite. Non è giusto che abbiano poco spazio televisivo ma stiamo crescendo facendo passi da gigante. Le nostre ragazze hanno un talento autentico ed alcune di loro sono anche migliori di alcuni ragazzi e… ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 11 gennaio 2022) La AEW nel 2019 si è presentata come una seria rivale alla WWE proponendo un prodotto diverso e apprezzabile da tutta la platea varia dei fan di pro wrestling. Il roster cresce sempre di più ma ovviamente le critiche non possono mai mancare. Alcune di esse sono dirette ad un roster femminile un po’ sotto tono ma Tony Khan negli ultimi tempi sta ampliando anche sotto questo aspetto. A dire la sua sulla questione c’èche nel podcast di Paquette ha rimproverato il fatto che le ragazze della AEW abbiano poco spazio a Dynamite. Una seconda Revolution? “Vorrei darle lo spazio per almeno due match a Rampage e Dynamite. Non è giusto che abbiano poco spazio televisivo ma stiamo crescendo facendo passi da gigante. Leragazze hanno un talento autentico ed alcune di loro sono anche migliori di alcuni ragazzi e… ...

