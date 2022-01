Delia Duran, bomba su Alex Belli prima di entrare al GF Vip. E lui lascia lo studio (Di martedì 11 gennaio 2022) Manca poco e Delia Duran sarà ufficialmente una concorrente del GF Vip 6. La modella e moglie di Alex Belli sta trascorrendo la quarantena in hotel e venerdì farà il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia. Proprio quella Casa in cui è nata l’alchimia artistica tra l’attore e Soleil Sorge. Ricordiamo che Alex Belli ha abbandonato il reality show (è stato squalificato perché corso ad abbracciarla) per recuperare il rapporto con Delia Duran, ma evidentemente le cose non sono andate come previsto. In queste settimane infatti non sono mancati post per la sua amica Sole e questo ha mandato su tutte le furie la moglie. “Quando è troppo è troppo”, ha commentato lei pochi giorni fa. Delia Duran, colpo di scena ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 11 gennaio 2022) Manca poco esarà ufficialmente una concorrente del GF Vip 6. La modella e moglie dista trascorrendo la quarantena in hotel e venerdì farà il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia. Proprio quella Casa in cui è nata l’alchimia artistica tra l’attore e Soleil Sorge. Ricordiamo cheha abbandonato il reality show (è stato squalificato perché corso ad abbracciarla) per recuperare il rapporto con, ma evidentemente le cose non sono andate come previsto. In queste settimane infatti non sono mancati post per la sua amica Sole e questo ha mandato su tutte le furie la moglie. “Quando è troppo è troppo”, ha commentato lei pochi giorni fa., colpo di scena ...

Emycaiazzo22 : RT @BITCHYFit: Delia Duran che si prende una pausa da Alex Belli per entrare al #GFVip da single, che soap mal recitata che amiamo ?????? - ilariadituccio : RT @BITCHYFit: Delia Duran che si prende una pausa da Alex Belli per entrare al #GFVip da single, che soap mal recitata che amiamo ?????? - infoitcultura : Delia Duran si allontana da Alex Belli: “Mi sono presa una pausa”. Lite con l’attore al Grande Fratello Vip - LaStampa : Grande Fratello Vip, Delia Duran (in quarantena) scarica Alex Belli: “Gli ho chiesto una pausa di riflessione” - angiuoniluigi : RT @fanpage: #Gfvip, Delia Duran sbotta in diretta e lascia Alex Belli -