Covid | l' appello degli olimpionici ai leader del mondo | ' accesso ai vaccini sia per tutti'

(Di martedì 11 gennaio 2022) Losanna, 11 gen. - (Adnkronos) - Più di 20 campioni, medagliati a Olimpiadi e Paralimpiadi, provenienti da ogni parte dele uniti in un video, in cui si rivolgono aimondiali perché sia garantito “unlibero ed equo alla vaccinazione contro il-19”. Tra loro anche gli italiani Federica Pellegrini (membro Cio in quota atleti), Gianmarco Tamberi, campione olimpico di salto in alto a Tokyo 2020, e Martina Caironi, campionessa paralimpica, che nel video prodotto dal Comitato Olimpico Internazionale lanciano il loro messaggio alle componenti politiche mondiali, a poche settimane dall'inizio dei Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022 che scatteranno il 4 febbraio. Nel video gli atleti sottolineano l'importanza di rimanere uniti per continuare a combattere efficacemente la pandemia: "Come atleti, ...