Covid, Jelinic (Fiavet): "non esiste rischio zero ma viaggi organizzati più sicuri" (Di martedì 11 gennaio 2022) "Non esiste una situazione a rischio zero, lo abbiamo visto ovunque anche in Italia, però dobbiamo adattarci sempre di più ad una nuova normalità". E' quanto afferma Ivana Jelinic, presidente di Fiavet, la Federazione che rappresenta le agenzie di viaggio di Confcommercio, interpellata dall'Adnkronos sulla sicurezza dei corridoi turistici attualmente aperti per viaggiare all'estero, rispetto alla possibilità di contagiarsi al Covid, dopo le segnalazioni di connazionali positivi e andati in quarantena per aver viaggiato verso mete esotiche, quali ad esempio le Maldive, durante le festività natalizie. "Benissimo quindi tutte le precauzioni, di screening e monitoraggio ma pensare ad una situazione totalmente Covid free è ...

