Corsport: il Real Madrid vuole Ospina (Di martedì 11 gennaio 2022) Il Corriere dello Sport scrive che a giugno il Napoli potrebbe risparmiare i cinque milioni lordi dell'ingaggio di Ospina perché il portiere colombiano è divenuto un obiettivo del Real Madrid, al quale è complicato negarsi. Oggi è Ancelotti ad allenare il Real Madrid e fu il tecnico emiliano a portare a Napoli Ospina col compito di far crescere con calma Meret. Poi, le cose sono andate diversamente. Da un paio di stagioni, da quando Ancelotti è stato esonerato, c'è stato un cambio nelle gerarchie. Ma adesso l'ex portiere dell'Arsenal potrebbe andar via per fare il numero di due di Courtois. Evidentemente il Real ha deciso di mandare a giocare Lunin che al momento è chiuso dal numero uno belga. L'articolo ilNapolista.

